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السعودية تدرس تأجيل الإيجارات الحكومية للقطاع الخاص والمقابل المالي على المنشآت

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السعودية تدرس تأجيل الإيجارات الحكومية للقطاع الخاص والمقابل المالي على المنشآت السعودية تدرس تأجيل الإيجارات الحكومية للقطاع الخاص والمقابل المالي على المنشآت

 

الرياض – مباشر: قال وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف  إن المملكة العربية تدرس تأجيل الإيجارات الحكومية للقطاع الخاص.

وأضاف الوزير محمد الجدعان في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: ندرس تأجيل الإيجارات الحكومية للقطاع الخاص أو حتى التنازل عن جزء منها".

وأشار الجدعان إلى أن المملكة تدرس أيضا تأجيل المقابل المالي على المنشآت لـ6 أشهر أو 9 أشهر، أو حتى الإعفاء إن تطلب الأمر.

ولفت وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف، إلى مواصلة دراسة مايحتاجه القطاع الخاص في ظل تلك الظروف.

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مباشر (اقتصاد)

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