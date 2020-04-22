المالية السعودية: لا نتوقع سحب أكثر من 120 مليار ريال من الاحتياطيات

الرياض – مباشر: استبعد وزير المالية السعودي أن يتم سحب أكثر من 120 مليار ريال من الاحتياطيات النقدية.

وقال الوزير محمد الجدعان في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "لا نتوقع أن نسحب من الاحتياطيات أكثر من 120 مليار ريال وهو ضمن ما كان مخططاً له".

وأشار الوزير إلى خطة الحكومة لإعادة فتح الاقتصاد والأنشطة الاقتصادية العديد من النقاط منها الحذر والمراقبة والمتابعة المستمرة مع سرعة الاستجابة في اتخاذ القرارات اللازمة.

ونوه الوزير بدراسة القطاعات الأكثر تضررا بسبب أزمة "كورونا"، لمعالجة أوضاعها.

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