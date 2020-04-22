الجدعان: الاحتياطات النقدية مكنت السعودية من مواجهة أزمة كورونا

الرياض - مباشر: أكد وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف السعودي، محمد الجدعان، أن الاحتياطات النقدية مكنت المملكة من مواجهة أزمة كورونا من موقع قوة .

وقال محمد الجدعان، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "نجحت الحكومة في العام المالي 2019م في تحقيق الأهداف المالية الرئيسة".

ويعقد الجدعان، بالوقت الراهن، مؤتمراً صحفياً افتراضياً للحديث عن التطورات الاقتصادية في المملكة في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي الناتجة عن جائحة فيروس كورونا.

وأشار الجدعان ، إلى استمرار متابعة تطورات الأزمة بمشاركة العالم لمواجهة تداعياتها.