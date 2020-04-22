مستشار ترامب: أسعار النفط ستتعافى مع إعادة فتح الاقتصاد

مباشر: قال كبير المستشارين في البيت الأبيض إن أسعار النفط ستتعافى في الأشهر المقبلة مع إعادة فتح الاقتصاد بعد عمليات الإغلاق نتيجة لفيروس كورونا.

وارتفعت أسعار الخام الأمريكي بأكثر من 20 بالمائة خلال تعاملات اليوم، ليعكس الخام خسائره في وقت سابق من الجلسة بعد 48 ساعة عصيبة في تاريخ النفط.

وأضاف "لاري كودلو" في تعليقات مع شبكة "سي.إن.بي.ٍسي" الأمريكية، اليوم الأربعاء: "تسبب الفيروس في انهيار الطلب، ودون أي خطأ من أحد دفعنا كورونا إلى انكماش اقتصادي كبير".

وتابع مستشار الرئيس دونالد ترامب: "سنخرج من هذا قريباً، سيُعاد فتح الاقتصاد، وسوف تتعافى الأسواق بنفسها بمرور الوقت".

وأشار "كودلو" إلى تراجع الإنتاج النفطي في الولايات المتحدة مع انخفاض الطلب أيضاً لكن ليس هناك الكثير الذي يمكن للإدارة الأمريكية القيام به حيال ذلك.

لكنه أوضح أنه سيتم اقتراح سياسات تنظيمية وضريبية واستثمارية لمساعدة الصناعة.

وكان الرئيس الأمريكي أكد بالأمس أن الولايات المتحدة لن تسمح بانهيار صناعة النفط والغاز الأمريكية.