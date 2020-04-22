وزير الصناعة السعودي: إطلاق 3 مبادرات إضافية لحماية القطاع من آثار كورونا

الرياض – مباشر: كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية، بندر الخريف، اليوم الأربعاء، عن إطلاق حزمة جديدة من المبادرات من الصندوق الصناعي؛ للمساهمة في دعم القطاعات الصناعية، وحمايتها من آثار أزمة كورونا ومساعدتها على القيام بدورها الحيوي في الاقتصاد الوطني.

وذكر الوزير، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن صندوق التنمية الصناعية أطلق 3 مبادرات جديدة متنوعة لتلبية احتياجات القطاع الخاص؛ واستكمالاً لدور الصندوق للحد من الآثار المالية والاقتصادية على أنشطة القطاع الخاص بسبب جائحة كورونا.

وبين الخريف، أن الصندوق الصناعي أطلق مبادرة إضافية لتأجيل وإعادة هيكلة دفعات قروض العملاء من المشاريع المتوسطة التي تحل اقساطها في عام 2020؛ في إطار مبادرة الصندوق بتأجيل وهيكلة دفعات عملاء الصندوق من المشاريع الصغيرة والمشاريع الطبية.

وأطلق الصندوق مبادرة إضافية عبارة عن خط تسهيلات ائتماني لدعم المصاريف التشغيلية لعملاء الصندوق المؤهلين من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتمويل المصاريف التشغيلية مثل الرواتب وفواتير الخدمات، ويقوم الصندوق الصناعي بالتواصل مع العملاء المؤهلين.

وشملت المبادرة الثالثة دعم تكاليف المواد الخام لقطاع المستلزمات الطبية والأدوية؛ لتمويل نفقات المواد الخام لكافة الشركات العاملة في قطاع صناعة المستلزمات الطبية والأدوية.

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