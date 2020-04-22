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تراجع ثقة المستهلكين في منطقة اليورو بأكبر وتيرة منذ 2009

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تراجع ثقة المستهلكين في منطقة اليورو بأكبر وتيرة منذ 2009 تراجع ثقة المستهلكين في منطقة اليورو بأكبر وتيرة منذ 2009

مباشر - نوران مجدي: تراجعت ثقة المستهلكين في منطقة اليورو بأكبر وتيرة شهرية منذ عام 2009 خلال شهر أبريل/نيسان الماضي، وسط عمليات الإغلاق وحالة عدم اليقين الناجمة عن تفشي فيروس كوررونا.

وكشفت بيانات المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، هبوط مؤشر الثقة الاقتصادية في منطقة اليورو إلى سالب 22.7 نقطة في الشهر الجاري، بهبوط بلغ 11.1 نقطة مقارنة بمارس/أذار الماضي.

ويعتبر حجم الهبوط في المؤشر بين شهري أبريل/نيسان ومارس/أذار هو أكبر انخفاض منذ الركود الكبير في عام 2009.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن ثقة المستهلكين في اقتصاد منطقة اليورو سوف تسجل سالب 20 نقطة خلال نفس الفترة.

كما انخفضت الثقة في اقتصاد الاتحاد الأوروبي بنحو 11.6 نقطة لتسجل سالب 22 نقطة في الشهر الحالي.

وبحلول الساعة 2:19 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر اليورو أمام الدولار عند مستوى 1.0861 دولار.

مباشر (اقتصاد)

مباشر (اقتصاد)

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