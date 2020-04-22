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ارتفاع حصيلة الوفيات بالكورونا في المغرب إلى 149 حالة

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ارتفاع حصيلة الوفيات بالكورونا في المغرب إلى 149 حالة ارتفاع حصيلة الوفيات بالكورونا في المغرب إلى 149 حالة

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأربعاء، تسجيل خمس حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى149 حالة.

أشارت الوزارة، في بيان صحفي حسبما أفادت وكالة ” المغرب العربي للأنباء”، إلى تسجيل 168 إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات في المغرب إلى 3377 حالة.

ولفتت إلى شفاء خمس إصابات جديدة ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 398 حالة، موضحة أن الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية بلغت 15569 حالة.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بالتدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسئولية.

المشرق نيوز

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