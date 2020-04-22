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مخزونات النفط الأمريكية ترتفع 15 مليون برميل

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مخزونات النفط الأمريكية ترتفع 15 مليون برميل مخزونات النفط الأمريكية ترتفع 15 مليون برميل

مباشر: ارتفعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة خلال الأسوع المنصرم بأكثر من توقعات المحللين، كما صعدت مخزونات البنزين خلال نفس الفترة.

وأظهرت بيانات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة صعدت 15 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 17 أبريل/نيسان الجاري مسجلة 518.6 مليون برميل.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة سوف ترتفع بنحو 14.7 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي.

كما زادت مخزونات البنزين الأمريكية مليون برميل خلال نفس الأسبوع المُقارن.

وبحلول الساعة 2:22 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم يونيو/حزيران بنحو 7.4 بالمائة ليسجل 20.75 دولار للبرميل.

كما زاد سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم يونيو/حزيران بنحو 20.1 بالمائة مسجلاً 13.96 دولار للبرميل.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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