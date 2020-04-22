ترامب: سندمر أي زورق إيراني يقترب من السفن الأمريكية

مباشر - أحمد شوقي: قال الرئيس دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستدمر الزوارق الحربية الإيرانية التي تضايق السفن الأمريكية في عرض البحر.

وذكر الرئيس الأمريكي في تغريدة على تويتر، اليوم الأربعاء: "لقد أمرت البحرية الأمريكية بإسقاط وتدمير أي وجميع الزوارق الحربية الإيرانية إذا أزعجت سفننا في البحر".

ويأتي التهديد بعد أيام من ادعاء البنتاجون أن السفن من سلاح البحرية في الحرس الثوري الإسلامي الإيراني اتخذت إجراءات خطيرة واستفزازية بالقرب من سفن البحرية الأمريكية في الخليج.

وكانت ست سفن عسكرية أمريكية تقوم بعمليات تدريب في المياه الدولية الأسبوع الماضي لكن عبرت 11 سفينة إيرانية بالقرب من السفن الأمريكية.

وتستمر العلاقة المتوترة بين طهران واشنطن بعد أحداث متصاعدة في الشهر الأول من 2020، حيث قتلت الولايات المتحدة الجنرال الإيراني قاسم سليماني، فيما ردت إيران بشن هجمات على قاعدتين تأوي القوات الأمريكية في العراق.