أخبار عاجلة

أسباب الصداع أثناء الصيام وطرق علاجه -
قصة وتفاصيل مفجعة.. الشاب محمد نادي شكك في خطورة كورونا ومات بسببه هو ووالده -
أحداث ورا بعد ..تفتكروا فين الحقيقة؟ #لعبة_النسيان -
النائب عبدالحميد كمال يهاجم كارتة طريق السويس: لم يتم دراسة مكان البوابات بشكل صحيح -
مسلسل فرصة تانية - خالد بيحاول بكل الطرق إنه ينتقم من شيرين .. بس إللي عمله المرادي كان مبالغ فيه! -
عمرو أديب: الإخوان بره مطلعين اشاعة إن المصريين بره مايجوزش يبعتوا زكاتهم مصر.. اعرف ليه؟ -
صدمة عمرو من كلام حاتم المصور #لعبة_النسيان -
الخميس مش فاضيين! عندنا عيد ميلاد حماقي ومشدد علينا نحضر -
رقية عرفت مكان د. محمد عبد السلام الحقيقي #لعبة_النسيان -
ملعب ONTime - إجابات نارية من"العامري فاروق " .. "محمد فضل لايراعي طريقة كلامه عن النادي الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

ارتفاع يتجاوز التوقعات لأسعار المنازل الأمريكية خلال فبراير

Print

مباشر - زينب محمود: تسارع صعود  المنازل في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع خلال شهر فبراير/شباط الماضي.

وكشفت بيانات صادرة عن وكالة تمويل الإسكان الفدرالية، اليوم الأربعاء، أن أسعار المنازل في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 0.7 بالمائة خلال شهر فبراير/شباط، مقابل زيادة 0.5 بالمائة المسجلة في يناير/كانون الثاني الأول السابق له بعد التعديل بالرفع.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى ارتفاع أسعار المنازل في الولايات المتحدة بنحو 0.4 بالمائة خلال الفترة المقارنة.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار المنازل بنسبة 5.7 بالمائة خلال الشهر الثاني من العام الجاري مقارنة مع نفس الفترة من عام 2019.

وقال نائب مدير شعبة البحوث والإحصاء في وكالة التمويل "لين فيشر"،  سجلت أسعار المنازل زيادة قوية خلال فبراير/شباط، حيث لا يعكس تفشي الكورونا تأثيراً كبيراً على أسعار المنازل المسجلة خلال الشهر الثاني من العام الجاري.

وبلغ متوسط سعر المنازل في الولايات المتحدة مستوى 287 ألف دولار في فبراير/شباط الماضي مقارنة بـ284.9 ألف دولار في الشهر السابق له.

وبحلول الساعة 2:01 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار الأمريكي أمام اليورو هامشياً بنسبة 0.06 بالمائة إلى مستوى 1.0852 دولار.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
8 الصبح - البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

8 الصبح - البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواقيت الصلاة بتاريخ 14/5/2020

8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواقيت الصلاة بتاريخ 14/5/2020

تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

بريطانيا.. عودة بعض أنشطة الاقتصاد للعمل

بريطانيا.. عودة بعض أنشطة الاقتصاد للعمل

شبكة عيون الإخبارية