ارتفاع يتجاوز التوقعات لأسعار المنازل الأمريكية خلال فبراير

مباشر - زينب محمود: تسارع صعود أسعار المنازل في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع خلال شهر فبراير/شباط الماضي.

وكشفت بيانات صادرة عن وكالة تمويل الإسكان الفدرالية، اليوم الأربعاء، أن أسعار المنازل في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 0.7 بالمائة خلال شهر فبراير/شباط، مقابل زيادة 0.5 بالمائة المسجلة في يناير/كانون الثاني الأول السابق له بعد التعديل بالرفع.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى ارتفاع أسعار المنازل في الولايات المتحدة بنحو 0.4 بالمائة خلال الفترة المقارنة.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار المنازل بنسبة 5.7 بالمائة خلال الشهر الثاني من العام الجاري مقارنة مع نفس الفترة من عام 2019.

وقال نائب مدير شعبة البحوث والإحصاء في وكالة التمويل "لين فيشر"، سجلت أسعار المنازل زيادة قوية خلال فبراير/شباط، حيث لا يعكس تفشي الكورونا تأثيراً كبيراً على أسعار المنازل المسجلة خلال الشهر الثاني من العام الجاري.

وبلغ متوسط سعر المنازل في الولايات المتحدة مستوى 287 ألف دولار في فبراير/شباط الماضي مقارنة بـ284.9 ألف دولار في الشهر السابق له.

وبحلول الساعة 2:01 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار الأمريكي أمام اليورو هامشياً بنسبة 0.06 بالمائة إلى مستوى 1.0852 دولار.