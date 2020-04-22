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"بوبا": استلام موافقة "ساما" لمنتج تأميني جديد وبيع آخر

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"بوبا": استلام موافقة "ساما" لمنتج تأميني جديد وبيع آخر "بوبا": استلام موافقة "ساما" لمنتج تأميني جديد وبيع آخر

الرياض – مباشر: أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني "بوبا" عن حصولها على موافقة المؤسسة النقد العربي السعودي النهائية على منتج تأمين صحي جديد لها، ولبيع منتج تأميني جديد.

وقالت الشركة، في بيان لها على "تداول" اليوم الأربعاء، إنها استلمت موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" لبيع منتجها للتأمين الصحي الجديد "بوبا العربية للعمالة المنزلية" في المملكة العربية .

وأضافت الشركة، أن إطلاق المنتج سيكون في الربع الثالث من عام 2020.

وأعلنت "بوبا"، عن استلام موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" لبيع منتجها التأميني الصحي الجديد "بوبا عائلات السعودية" في المملكة العربية السعودية.

ونوهت، بأن إطلاق هذا المنتج سيكون في الربع الثالث من العام الجاري.

وأنهى سهم الشركة تعاملات اليوم على تراجع نسبته 0.79%، لمستوى 100.20 ريالا.

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