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"دلتا إيرلاينز" تسجل أول خسارة فصلية منذ عام 2014

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"دلتا إيرلاينز" تسجل أول خسارة فصلية منذ عام 2014 "دلتا إيرلاينز" تسجل أول خسارة فصلية منذ عام 2014

مباشر: أعلنت شركة "دلتا إيرلاينز" تسجيل أول خسارة فصلية في أكثر من 5 سنوات، مع تراجع الإيرادات بنحو 18 بالمائة.

وكشفت نتائج أعمال شركة الخطوط الجوية الأمريكية، اليوم الأربعاء، تسجيل صافي خسارة قدرها 534 مليون دولار (0.84 دولار للسهم الواحد) خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس/آذار الماضي، مقابل صافي أرباح 730 مليون دولار (1.09 دولار للسهم الواحد) خلال نفس الربع من عام 2019.

وتعتبر الخسارة المسجلة في الربع الأول من العام الحالي هي الأولى منذ 2014

وبإستثناء البنود الغير متكررة، بلغ نصيب السهم من الخسائر 51 سنتاً خلال الربع الأول الماضي، مقابل توقعات كانت تشير إلى 70 سنتا للسهم.

كما تراجعت الإيرادات إلى 8.59 مليار دولار في أول ثلاثة أشهر من العام الحالي،  مقابل 10.47 مليار دولار المسجلة في الفترة المقارنة قبل عام.

وتأثرت شركة الطيران بقيود السفر والأوامر الحكومية بالبقاء في المنزل، حيث تراجع عدد الركاب بنسبة 95 بالمائة في الولايات المتحدة.

وخفضت "دلتا إيرلاينز" توقعاتها للإيرادات بنسبة 90 بالمائة خلال الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة أنها جمعت 5.4 مليار دولار منذ نهاية مارس/آذار الماضي، عبر قروض بقيمة 3 مليارات دولار وصفقة بقيمة 1.2 مليار دولار لبيع الطائرات وإعادة تأجيرها.

 كما طلبت الشركة مساعدة حكومية لدفع أجور العمال في الأشهر المقبلة وقالت إنها تلقت بالفعل أول 2.7 مليار دولار من أموال الدعم من وزارة الخزانة الأمريكية.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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