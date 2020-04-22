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ملك البحرين يصادق على اتفاقية التعاون الجمركي مع السعودية

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ملك البحرين يصادق على اتفاقية التعاون الجمركي مع السعودية ملك البحرين يصادق على اتفاقية التعاون الجمركي مع السعودية

مباشر: أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الأربعاء مرسوما بالتصديق على اتفاقية التعاون الجمركي المشترك بين شؤون الجمارك داخل الدولة وبين الهيئة العامة للجمارك في المملكة العربية .

ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا)، ينص هذا الاتفاق على الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لدى المملكتين، ونصت المادة الأولى من المرسوم أنه تم الإقرار بالموافقة على الاتفاقية التي وُقعت سابقا في العاصمة السعودية، الرياض في نهاية العام الماضي.

ونصت المادة الثانية أنه على وزير الداخلية تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره وإصداره.

وفي شهر ديسمبر/كانون الأول من عام 2019، وقعت الجمارك البحرينية اتفاقية للتعاون مع الهيئة العامة لجمارك المملكة العربية السعودية للاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لدى الجانبين.

 جدير بالذكر أن برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد هو (امتياز) يُمنح للمنشأة التجارية التي تتعامل مع السلطات الجمركية باستمرار ولديها سجل تعامل خال من المخالفات، ويقدم البرنامج مزايا للمنشأة التجارية الملتزمة بالمعايير الأمنية المعترف بها دولياً، والمنصوص عليها في إطار عمل معايير أمن وتسهيل سلسلة الإمداد في التجارة الدولية (سيف).

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