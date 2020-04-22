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ملياردير أمريكي: انهيار أسعار النفط منطقي تماماً

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ملياردير أمريكي: انهيار أسعار النفط منطقي تماماً ملياردير أمريكي: انهيار أسعار النفط منطقي تماماً

مباشر: اعتبر ملياردير أمريكي أن الانهيار الحاد لأسعار النفط خلال الجلستين الماضيتين بمثابة أمر منطقي.

وانهارت النفط في الجلستين الماضيتين بوتيرة غير مسبوقة مع صدمتي الطلب والمعروض وعدم وجود مساحة كافية للتخزين، لكنها عاودت الارتفاع  خلال جلسة اليوم بقوة لتعكس خسائره المبكرة.

وقال "هوارد ماركس" المؤسس المشارك في "أوكتري كابيتال مانجمنت" عبر تعليقات لشبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن ما حدث للنفط ليس حالة ذعر لكنه منطقي تماماً".

وتابع المستثمر الأمريكي: "الضعف في أسعار الخام كان أساسياً حيث انحسر الطلب على الطاقة بسبب وباء كورونا والمشترين يتدافعون لتخزين النفط الخام مع تراجع مساحة التخزين".

وأوضح "ماركس": " يمكن شراء النفط للتسليم بالشهر، يعكس السعر السالب للخام فائض العرض على الطلب، بالإضافة إلى تكلفة التخزين، لذا فسعر النفط في الأشهر المقبلة (عندما يكون الاستهلاك قد انتعش) سيكون عند مستويات أكثر طبيعية".

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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