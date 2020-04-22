أرباح أسمنت أم القرى تقفز 79% بالربع الأول من 2020

الرياض – مباشر: حققت شركة أسمنت أم القرى ارتفاعا بصافي الأرباح بنحو 79.2% خلال الربع الأول من عام 2020 على أساس سنوي.

ووفقا لبيانات الشركة المالية على "تداول"، اليوم الأربعاء، ارتفع صافي الربح إلى 38.51 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة مع 21.5 مليون ريال في الربع الأول من عام 2019.

وأرجعت الشركة نمو الأرباح إلى ارتفاع كمية وقيمة المبيعات وتحسن متوسط سعر البيع، وارتفاع الإيرادات الأخرى، بالرغم من زيادة المصروفات العمومية والإدارية ومصروف الزكاة.

وعلى أساس ربعي، ارتفعت أرباح الشركة 42.1% مقارنة بأرباح الربع السابق والبالغة 27.1 مليون ريال.

وارتفعت مبيعات الشركة 51.8% خلال الربع الأول؛ إلى 96.45 مليون ريال، مقارنة مع 63.53 مليون ريال في الربع الأول من 2019.

وأنهى سهم الشركة تعاملات اليوم على ارتفاع نسبته 1.5%، لمستوى 17.38 ريالا.

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