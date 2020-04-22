المبيعات تقفز بأرباح أسمنت نجران في الربع الأول من 2020

الرياض ـ مباشر: كشفت البيانات المالية لشركة أسمنت نجران، بالربع الأول من 2020، ارتفاع صافي الأرباح 562.43% مقارنة بالربع المماثل من 2019.

ووفقا لبيانات الشركة، على "تداول"، اليوم الأربعاء، قفزت أرباح الشركة بعد الزكاة والضريبة، إلى 40.12 مليون ريال، للأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، مقابل 6.06 مليون ريال للفترة نفسها من العام السابق.

وأوضحت الشركة، أن ارتفاع صافي الأرباح يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع كمية المبيعات، وانخفاض التكلفة، إلى جانب انخفاض تكلفة التمويل.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الربع الأول من 2019 إلى 156.38 مليون ريال مقارنة بـ106.5 مليون ريال للربع الاول من 2018، بارتفاع نسبته 46.8%.

وتحولت الشركة للربحية خلال عام 2019، بصافي ربح بلغ 53.52 مليون ريال، مقابل خسارة قدرها 83.50 مليون ريال للعام 2018.

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