توقعات بارتفاع الدين العام في ألمانيا مع زيادة الإنفاق

مباشر: توقعت ألمانيا اتساع العجز المالي للقطاع العام في ألمانيا لأكثر من 7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، مع صعود مستوى الدين العام.

وأرسل مجلس الوزراء في ألمانيا توقعات للاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، تشير إلى أنه من المرجح ارتفاع الدين العام بعد عدة سنوات من التراجع ليصل إلى 75 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج.

كما من المرجح أن يتسع عجز القطاع العام في ألمانيا إلى أكثر من 7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، بسبب الإنفاق الإضافي لاحتواء أزمة فيروس كورونا.

وأصدرت الحكومة الألمانية مجموعة من إجراءات الطوارئ بالكشف عن حزم تحفيزية بقيمة تزيد عن تريليون يورو (1.1 تريليون دولار) وتخطط لبيع حجم قياسي من السندات للمساعدة في تمويلها لاحتواء تفشي وتأثيرات الكورونا.

وكانت وزارة المالية قد توقعت ارتفاع عجز الحكومة الفيدرالية إلى ما يقرب من 5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020.

ويشير اتفاق الاستقرار والنمو في الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة التزام الدول الأعضاء بالقيم المرجعية لعجز القطاع العام بنسبة 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي والدين العام بنسبة 60 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.