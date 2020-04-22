الصحة السعودية: 1141 إصابة جديدة بـ"كورونا".. وحالات الشفاء تقارب الألفين

الرياض – مباشر: أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1141 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة، في تقريرها اليومي حول مستجدات الأوضاع بشأن كورونا في المملكة، إن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 12772 إصابة، بينها 82 حالة حرجة.

وأضافت الصحة، أنه تم تسجيل 172 حالة تعافي جديدة ليصبح مجموع الحالات المتعافية 1812 حالة.

وكشفت الوزارة، عن تسجيل 5 حالات وفيات جديدة بالمملكة لغير سعوديين جراء الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح مجمل عدد الوفيات بالمملكة 114 حالات وفاة.

ومن جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبدالعالي، أن فرص انتشار الفيروس لا تختلف في رمضان عن باقي الشهور، ولا توجد بيانات أو دراسات تربط انتشار فيروس كورونا بصيام رمضان.

وأضاف العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن مستجدات كورونا في المملكة، أن الفحوص المخبرية المتعلقة بفيروس كورونا قاربت 220 ألف فحص، نقلا عن التليفزيون السعودي.

وشدد المتحدث الرسمي، على ضرورة تجنب مشاركة الأدوات الشخصية، وضرورة ممارسة الرياضة وشرب السوائل والتي تساعد على رفع مناعة الجسم، لافتا إلى أن النصائح العامة للوقاية من الفيروس مستمرة، وأهمها الحرص على التباعد واتباع السلوكيات الصحية.

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