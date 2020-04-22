الداخلية السعودية تعلن عن مبادرة لعودة الوافدين لبلدانهم

الرياض – مباشر: أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأربعاء، إطلاق مبادرة "عودة" التي تقتضي وبشكل استثنائي عن تمكين من يرغب من المقيمين حاملي تأشيرتي (الخروج والعودة، والنهائي) من السفر جواً لبلدانهم.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه بإمكان المقيمين تقديم طلبات العودة إلى بلدانهم إلكترونياً عبر منصة "أبشر"، إنفاذًا لتعليمات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وأضافت الوزارة، أن المبادرة تتم بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وسيتم استقبال الطلبات والموافقة عليها بالتنسيق مع الجهات المعنية لإنهاء إجراءات سفرهم عبر الرحلات الجوية الدولية.

وبينت، أنه سيتم إرسال رسالة نصية للمستفيد موضحاً بها موعد الرحلة ورقم التذكرة وبيانات الحجز، وبموجبها يقوم المستفيد بتأمين تذكرة سفره واستكمال إجراءات السفر.

وأوضحت وزارة الداخلية، أنه يمكن الاستفادة منها من خلال الدخول على منصة "أبشر" للخدمات الإلكترونية، ثم اختيار أيقونة (عودة) وتعبئة الحقول التالية: (رقم الإقامة - تاريخ الميلاد - رقم الجوال - مدينة المغادرة - مطار الوصول ).

وأشارت، إلى أنه لا يلزم للحصول على الخدمةً وجود حساب للمستفيد في (منصة أبشر)، وذلك تسهيلاً للمقيمين للاستفادة من المبادرة.

وأكدت وزارة الداخلية، أن المغادرة ستكون عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة، ومطار الأمير محمد بن فهد بالدمام.

ونوهت الوزارة، بأن المنصة ستتيح للوافدين المستفيدين من الخدمةً الموجودين خارج مدن رحلاتهم إمكانية الوصول لمطار المغادرة بعد إتمام إجراءات سفرهم بوقت كافٍ.

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