إنفوجرافيك.. حزم التحفيز السعودية لمواجهة تداعيات كورونا بين الأكبر عالمياً

الرياض- مباشر: أطلقت المملكة العربية السعودية عدداً من المبادرات لدعم الاقتصاد والقطاع الخاص لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، بقيمة تجاوزت 60 مليار دولار لتصبح بين أعلى دول العالم في إطلاق حزم التحفيز.

وتشارك السعودية من خلال رئاستها مجموعة العشرين العام الجاري الجهود لمواجهة تداعيات كورونا، ويرصد الإنفوجرافيك التالي حزم التحفيز بالسعودية وعدداً من دول العالم:

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