أخبار عاجلة

أسباب الصداع أثناء الصيام وطرق علاجه -
قصة وتفاصيل مفجعة.. الشاب محمد نادي شكك في خطورة كورونا ومات بسببه هو ووالده -
أحداث ورا بعد ..تفتكروا فين الحقيقة؟ #لعبة_النسيان -
النائب عبدالحميد كمال يهاجم كارتة طريق السويس: لم يتم دراسة مكان البوابات بشكل صحيح -
مسلسل فرصة تانية - خالد بيحاول بكل الطرق إنه ينتقم من شيرين .. بس إللي عمله المرادي كان مبالغ فيه! -
عمرو أديب: الإخوان بره مطلعين اشاعة إن المصريين بره مايجوزش يبعتوا زكاتهم مصر.. اعرف ليه؟ -
صدمة عمرو من كلام حاتم المصور #لعبة_النسيان -
الخميس مش فاضيين! عندنا عيد ميلاد حماقي ومشدد علينا نحضر -
رقية عرفت مكان د. محمد عبد السلام الحقيقي #لعبة_النسيان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

إنفوجرافيك.. حزم التحفيز السعودية لمواجهة تداعيات كورونا بين الأكبر عالمياً

Print

الرياض- مباشر: أطلقت المملكة العربية عدداً من المبادرات لدعم الاقتصاد والقطاع الخاص لمواجهة تداعيات ، بقيمة تجاوزت 60 مليار دولار لتصبح بين أعلى دول العالم في إطلاق حزم التحفيز.

وتشارك السعودية من خلال رئاستها مجموعة العشرين العام الجاري الجهود لمواجهة تداعيات كورونا، ويرصد الإنفوجرافيك التالي حزم التحفيز بالسعودية وعدداً من دول العالم:

ترشيحات:

وزير الصحة السعودي:توقعات بارتفاع الإصابات بـ"كورونا" من خلال المسح النشط

13 قراراً للوزراء السعودي في اجتماعه الأسبوعي برئاسة الملك سلمان

النيابة السعودية تحظر على المقيمين ممارسة النشاط التجاري باسم المواطنين

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
10 حالات مصابة بفيروس كورونا داخل الاردن ... و4 اصابات على الحدود

10 حالات مصابة بفيروس كورونا داخل الاردن ... و4 اصابات على الحدود

نشرة ضد كورونا - روسيا تسجل 10589 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 113 وفاة

نشرة ضد كورونا - روسيا تسجل 10589 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 113 وفاة

طبيب مصري يفقد بصره أثناء علاجه مرضى فيروس كورونا

طبيب مصري يفقد بصره أثناء علاجه مرضى فيروس كورونا

أنا الشاهد: استراتيجية السويد ضد فيروس كورونا تثير جدلًا حول العالم

أنا الشاهد: استراتيجية السويد ضد فيروس كورونا تثير جدلًا حول العالم

شبكة عيون الإخبارية