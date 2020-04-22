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مخاوف الأمريكيين من فقدان الوظائف ترتفع لأعلى مستوى بـ45 عاماً

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مخاوف الأمريكيين من فقدان الوظائف ترتفع لأعلى مستوى بـ45 عاماً مخاوف الأمريكيين من فقدان الوظائف ترتفع لأعلى مستوى بـ45 عاماً

مباشر: أظهر استطلاع رأي أن مخاوف الأمريكيين من فقدان الوظائف ارتفعت لأعلى مستوى في 45 عامًا، بسبب التداعيات الرامية لاحتواء تفشي .

وبحسب الاستطلاع الذي أصدرته مؤسسة جالوب المؤسسة في الفترة بين 1 إلى 14 أبريل/نيسان والصادر نتائجه اليوم الأربعاء، فإن ربع الأمريكيين العاملين يعتقدون أنه "من المحتمل جدًا" أو "محتمل إلى حد ما" أنهم سيفقدون وظائفهم أو سيتم تسريحهم في الأشهر الـ12 المقبلة.

وهذا يمثل تقلباً في نتائج الاستطلاع بنحو 17 نقطة مئوية في عام واحد، ليرتفع الخوف من فقدان الوظائف من أدنى مستوى منذ عام 1975 إلى أعلى قراءة منذ تلك الفترة ، مدفوعًا بالتأثير السريع لوباء فيروس كورونا على الاقتصاد الأمريكي.

وقال "جيف جونز" كبير محرري جالوب: "لم نر هذا من قبل، قلنا أننا لم نكن لنصدق هذه الأرقام ما لم نكن نعيش خلالها".

وفي الأسابيع الثلاثة المنتهية في 10 أبريل/نيسان، قبل أربعة أيام من إغلاق الاستطلاع، قدم حوالي 19 مليون أمريكي طلبات للحصول على إعانات البطالة، وسط توقعات بتجاوز معدل البطالة 20 بالمائة.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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