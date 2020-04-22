السعودية.. معدل التضخم بأسعار الجملة يرتفع 3.3% خلال مارس

الرياض - مباشر: واصل الرقم القياسي العام لأسعار الجملة (معدل التضخم) بالمملكة العربية السعودية ارتفاعه بنهاية شهر مارس/ آذار 2020.

وارتفع الرقم القياسي لأسعار الجملة، وفقاً للتقرير الشهري الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، بنحو 3.3% خلال شهر الشهر الماضي على أساس سنوي.

وجاء ارتفاع معدل التضخم بأسعار الجملة في المملكة بنهاية مارس/ آذار على أساس سنوي؛ متأثرا بارتفاع الأسعار في آلات الأغراض العامة بنسبة 15.6%، والمنتجات النفطية المكررة بنحو 3.4%، ومعدات النقل بـ5.6% نظرا لوزنها في المؤشر.

وارتفعت أسعار الجملة للمنتجات الزراعية وصيد الأسماك بنسبة 6.2% على أساس سنوي، ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية بنحو 17.8%.

وسجلت المنتجات المعدنية والآلات والمعدات زيادة بنسبة 5.1%، مصدرها أساسا ارتفاع أسعار الآلات ذات الأغراض العامة 15.6%، ومعدات النقل 5.6%، وكانت الزيادة في أسعار الأجهزة الطبية ملحوظة أيضا بنحو 7.2%.

ويعكس مؤشر أسعار الجملة تحركات أسعار السلع في مرحلة ما قبل البيع بالتجزئة لسلة ثابتة من السلع تتكون من 343 بنداً، تُجمع أسعارها بشكل شهري من ثلاث مدن رئيسية هي : (الرياض –جدة –الدمام ) من خلال الزيارات الميدانية لنقاط البيع، وقد تم تحديد سنه 2014 م كسنة أساس.

وخلال شهر فبراير/ شباط، صعد الرقم القياسي لأسعار الجملة بنحو 4.5% على أساس سنوي.

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