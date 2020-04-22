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"البحري" تقفز بأرباحها 134% في الربع الأول

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"البحري" تقفز بأرباحها 134% في الربع الأول "البحري" تقفز بأرباحها 134% في الربع الأول

الرياض ـ مباشر: كشفت البيانات المالية للشركة الوطنية للنقل البحري، خلال الربع الأول من 2020، ارتفاع صافي الأرباح 133.77% مقارنة بالفترة نفسها من 2019.

ووفقاً لبيانات الشركة، على "تداول"، اليوم الأربعاء، قفزت أرباح الشركة بعد الزكاة والضريبة، إلى 419.22 مليون ريال، بالربع الأول من العام الجاري، مقابل 179.33 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.

وعزت الشركة، ارتفاع صافي الأرباح إلى ارتفاع العوائد من عدة قطاعات تشغيلية مدعومة بالنمو المحقق بقطاع نقل النفط الخام، نتيجة ارتفاع النقل.

وأشارت إلى أن انخفاض المصروفات التمويلية وتسجيل أرباح من حصة المجموعة من الاستثمارات في الشركات الزميلة، ساهم في زيادة صافي الربح للمجموعة.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الربع الأول من 2019 إلى 2.08 مليار ريال مقارنة بنحو 1.7 مليار ريال للربع المماثل من 2018، بارتفاع نسبته 22%.

وكشفت البيانات المالية للشركة خلال عام 2019، ارتفاع صافي الأرباح نحو 29%، إلى 620.7 مليون ريال، مقارنة بـ 481.24 مليون ريال في عام 2018.

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