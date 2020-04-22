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هيئة السوق المالية السعودية تحيل اشتباهاً بمخالفات لمستثمرين إلى النيابة العامة

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هيئة السوق المالية السعودية تحيل اشتباهاً بمخالفات لمستثمرين إلى النيابة العامة هيئة السوق المالية السعودية تحيل اشتباهاً بمخالفات لمستثمرين إلى النيابة العامة

الرياض – مباشر: أعلنت هيئة السوق المالية عن إحالة اشتباه في مخالفة المادة الـ49 من نظام السوق المالية والمادة الـ2 من لائحة سلوكيات السوق إلى النيابة العامة.

وقالت هيئة السوق المالية، في بيان لها اليوم الأربعاء، إنه صدر قرار متضمن إحالة الاشتباه في مخالفة (مستثمرين) من لائحة سلوكيات السوق إلى النيابة العامة، لتداولاتهما محل الاشتباه على أسهم عدد من الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية ووحدات صندوقين من الصناديق العقارية المتداولة.

وأكدت الهيئة، حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة.

وشددت هيئة السوق، على أنه يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة الـ57 من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.

وجاء قرار الهيئة، بحسب البيان، بناء على مسؤولياتها في حماية السوق من الممارسات غير العادلة وغير السليمة والتي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية.

وبحسب البيان، تمثلت التداولات محل الاشتباه على أسهم شركة الخزف السعودي، ونماء للكيماويات، وأسمنت حائل، ودور للضيافة، والشركة السعودية للطباعة والتغليف، وصندوق سويكورب وبل ريت، وصندوق ميفك ريت، وشركة القصيم القابضة للاستثمار، والجوف الزراعية، وأخيرا تشب العربية للتأمين التعاوني، خلال الفترة من 14 سبتمبر/ أيلول 2017 إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول 2018.

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