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تركيا تخفض معدل الفائدة للمرة الثامنة على التوالي

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تركيا تخفض معدل الفائدة للمرة الثامنة على التوالي تركيا تخفض معدل الفائدة للمرة الثامنة على التوالي

مباشر - سالي إسماعيل: قرر البنك المركزي في تركيا خفض معدل الفائدة الرئيسي للاجتماع الثامن على التوالي، في مسعى لدعم الاقتصاد وسط تفشي .

وأظهر بيان السياسة النقدية الصادر عن المركزي التركي، اليوم الأربعاء، أن البنك خفض معدل الفائدة (الريبو لمدة أسبوع) 100 نقطة أساس من 9.75 بالمائة إلى 8.75 بالمائة.

وتفوق هذه الخطوة توقعات المحللين بنحو الضعف تقريباً، حيث كان متوسط التقديرات يشير إلى خفض 50 نقطة أساس (0.5 بالمائة) في الفائدة.

وأوضح صناع السياسة أنه من المرجح أن يكون معدل التضخم أقل من المتوقع في الأشهر القادمة بسبب انخفاض النفط إضافة إلى الهبوط في الطلب نتيجة أزمة فيروس "كورونا".

وأكد البنك المركزي أنه من أجل احتواء التأثيرات السلبية لوباء "كوفيد-19" على الاقتصاد التركي، يكون من الضروري ضمان قوة وظائف الأسواق المالية وقنوات الائتمان والتدفقات النقدية الثابتة.

وبحسب بيان السياسة النقدية، فإنه يتم مراقبة الوباء عن كثب وتطور تأثيره عالمياً على التدفقات الرأسمالية والظروف المالية والتجارة الدولية وأسعار السلع.

وأشار صناع السياسة بالمركزي التركي إلى أن البنوك المركزية في الدول المتقدمة والاقتصادات الناشئة تستمر في اتخاذ تدابير تيسيرية، بالنظر إلى التطورات الخاصة بانتشار الفيروس المميت الذي يضعف الآفاق الاقتصادية العالمية.

وأكد البنك على أن أية بيانات أو معلومات جديدة من شأنها أن تقود لجنة السياسة النقدية لمراجعة موقفها.

وبحلول الساعة 11:28 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجعت الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي بأكثر من 0.2 بالمائة لتصعد الورقة الخضراء إلى 6.9977 ليرة.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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