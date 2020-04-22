28 أبريل.. "سيسكو" توزع الأرباح النقدية لعام 2019

الرياض – مباشر: أعلنت الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو) عن تاريخ وطريقة توزيع الأرباح عن العام 2019.

وقالت "سيسكو"، في بيان لها على "تداول" اليوم الأربعاء، إنه سيتم التوزيع بتاريخ 28 أبريل/ نيسان الجاري.

وأضافت الشركة، أن أحقية صرف الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وأوضحت، أنه عملية التوزيع تتم عن طريق بنك الرياض، بالتحويل مباشرة للحسابات الشخصية للمساهمين والمربوطة بمحافظهم الاستثمارية بجميع البنوك.

وطالبت "سيسكو"، المساهمين بضرورة تحديث بياناتهم البنكية لدى البنوك قبل تاريخ التوزيع؛ لضمان إيداع الأرباح في حساباتهم.

وأقرت الجمعية ‏العامة غير العادية لمساهمي الشركة، في اجتماعها‏ 14 أبريل/ نيسان، توصية مجلس الإدارة، بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام 2019، بواقع 0.6 ريال (60 هللة للسهم).

وأنهى سهم الشركة تعاملات اليوم على ارتفاع نسبته 0.23%، لمستوى 17.36 ريال.

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