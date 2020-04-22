صندوق ميفك ريت ينهي عقد إيجار مع شركة "تهامة للإعلان"

الرياض - مباشر: قالت شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي "مدير صندوق ميفك ريت" إنها قررت إنهاء عقد الإيجار الموقع مع شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق القابضة والمتعلق بالبرج الإداري بحي الحمراء بمدينة جدة.

وأضافت الشركة في بيان على "تداول"، اليوم الأربعاء، أن ذلك في إطار حرصها على تحقيق أكبر ضمانة ممكنة لتحصيل الدخل التأجيري من العقارات المملوكة للصندوق والذي من شأنه تعزيز دخل الصندوق وتوزيعاته النقدية.

وأوضحت أن إنهاء العقد نتج عنه مكسب مستحق للصندوق قدره 1.7 مليون ريال سعودي علماً بأن هذا العقار سيتم إسناد إدارته لمدير عقار جديد يقوم بإدارة المبنى والتعامل مع جميع المستأجرين الحاليين بالمبنى وجذب مستأجرين جدد للمساحات الفارغة مع استغلال المبنى بأفضل شكل ممكن لتعزيز التدفقات النقدية للصندوق.

وتابعت: "في الأجل القصير ستكون الإيجارات المحصلة أقل من إيجار العقد السابق، ولكن مكاسب إنهاء التعاقد ستعوض هذا الانخفاض كما أنه من المتوقع أن يعود الدخل التأجيري للمبنى لمستوياته السابقة بعد عودة الأمور لطبيعتها".

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