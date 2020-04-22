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محافظ بنك انجلترا يحذر من الاستئناف المبكر للنشاط الاقتصادي

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محافظ بنك انجلترا يحذر من الاستئناف المبكر للنشاط الاقتصادي محافظ بنك انجلترا يحذر من الاستئناف المبكر للنشاط الاقتصادي

مباشر: حذر رئيس بنك إنجلترا الجديد من تخفيف قيود التباعد الإجتماعي في المملكة المتحدة، مع استمرار تأثر البلاد بتفشي .

وقال محافظ بنك إنجلترا "أندرو بيلي" في مقابلة مع صحيفة ديلي ميل، اليوم الربعاء: "إذا اتبعنا قرار فتح الاقتصاد ثم أعدنا الإغلاق مرة أخرى، أعتقد أن ذلك سيضر بثقة الناس بشدة".

وتابع: "إذا كانت لدينا بداية خاطئة، فسيكون لها آثار صعبة للغاية."

وجاءت تحذيرات بيلي في أول مقابلة صحفية له بعد أسابيع قليلة من توليه منصبه الجديد.

وأوضح بيلي إن أصحاب العمل بحاجة إلى ضمان سلامة الموظفين في المكاتب وكذلك تنقلاتهم قبل رفع قيود الإغلاق.

وأشار إلى أنه حريصاً على ضمان عدم تكرار البنوك لنفس الأخطاء التي ارتكبتها خلال الأزمة المالية العالمية، عندما اتُهمت بالاستفادة من الأزمة من خلال الرسوم أو الأصول الرخيصة.

وبلغ عدد الإصابات إثر "كوفيد-19" في المملكة المتحدة حتى الآن 130.2 ألف حالة، وسط وفاة أكثر من 17 ألف شخص، وفقاً لحسابات جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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