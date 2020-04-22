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محدث- النفط يمحو خسائره.. وبرنت يعاود الصعود أعلى 19 دولاراً

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محدث- النفط يمحو خسائره.. وبرنت يعاود الصعود أعلى 19 دولاراً محدث- النفط يمحو خسائره.. وبرنت يعاود الصعود أعلى 19 دولاراً

مباشر: تمكن النفط من محو خسائره خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ليرتفع خام برنت أعلى 19 دولاراً للبرميل، لكن مع ذلك تسيطر حالة من التقلبات الشديدة على التداولات.

وتراجع الطلب العالمي على النفط بشكل كبير مع جمود الاقتصادات حول العالم نتيجة لعمليات الإغلاق المفروضة من جانب السلطات التي تكافح من أجل احتواء تفشي وباء "كوفيد-19".

وتعرض الخام الأمريكي إلى خسائر بنحو 300 بالمائة في بداية تعاملات الأسبوع قبل أن يتعافي بنحو 125 بالمائة بالأمس وهو ما يتزامن من آخر يومين في عقد مايو/آيار.

ومع تراكم الإمدادات النفطية نتيجة انهيار الطلب، فإن الأسواق تواجه أزمة أخرى تكمن في عدم توافر المساحات الكافية اللازمة لتخزين النفط.

وينظر المستثمرون باهتمام إلى بيانات مخزونات النفط الأمريكي الرسمية والمقرر الإفصاح عنها في وقت لاحق من اليوم، وسط توقعات بزيادة حوالي 15 مليون برميل.

وبحلول الساعة 10:50 صباحاً بتوقيت جرينتش، تحول سعر العقود المستقبلية لخام برنت القياسي تسليم شهر يونيو/حزيران للصعود بأكثر من 0.9 بالمائة ليصل إلى 19.51 دولار للبرميل، بعد أن كان يشهد خسائر تصل إلى 10 بالمائة في وقت سابق من التعاملات.

كما انخفض سعر العقود المستقبلية لخام غرب تكساس تسليم شهر يونيو/حزيران بنسبة 1.2 بالمائة مسجلاً 11.43 دولار للبرميل، وسط تقلبات ببين الصعود والهبوط.

وكان سعر عقد مايو/آيار من الخام الأمريكي والمنتهية صلاحيته أمس الثلاثاء، ارتفع بنحو 125 بالمائة ليتعافى من النطاق السالب عند 10.10 دولار للبرميل بعد أن تهاوى بنحو 300 بالمائة في الجلسة السابقة عند سالب 37.63 دولار.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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