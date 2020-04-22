السوق السعودي يعاود مكاسبه وسط صعود جماعي لقطاعاته الكبرى

الرياض ـ مباشر: أنهى سوق الأسهم السعودية- تداول، جلسة اليوم الأربعاء، باللون الأخضر، ليعاود مكاسبه بعد جلستين من التراجع، في ظل أداء إيجابي لجميع قطاعاته الكبرى.

وأغلق المؤشر العام للسوق- تاسي مرتفعاً 0.69%، بمكاسب بلغت 44.75 نقطة، صعد بها إلى مستوى 6,541.47 نقطة.

وتراجعت قيمة التداول بشكل هامشي، إلى 3.94 مليار ريال، من خلال 199.5 مليون سهم، مقابل نحو 4 مليارات ريال، بتداول 189.54 مليون سهم، بجلسة أمس الثلاثاء.

وغلب اللون الأخضر على أداء القطاعات، بقيادة "البنوك" الذي صعد 0.23%، وسجل قطاع الطاقة ارتفاعاً نسبته 1.26%، وبلغت مكاسب قطاعي المواد الأساسية والاتصالات 0.91% و0.11% على التوالي.

واقتصرت الخسائر على قطاعي التطبيقات وخدمات التقنية، والصناديق العقارية، بتراجع بلغ 0.77% و0.08% لكل منهما على الترتيب.

وعلى مستوى أداء الأسهم، شملت المكاسب 149 سهماً، بنهاية التعاملات، مقابل 40 سهماً، أغلقت باللون الأحمر، واستقرت 7 أسهم بدون تغيير.

وتصدر سهم "العالمية للتأمين" الأسهم الرابحة، بعد أن قفز 9.9%، وكانت أعلى الخسائر لـ"أسمنت السعودية" الذي هبط 4.73%.

وسجل سهم "سيرا" أعلى الكميات والقيم بنهاية الجلسة، بكمية تداول بلغت نحو 33 مليون سهم، بلغت قيمتها 465 مليون ريال.

وأنهى السوق الموازي - نمو، تعاملاته مرتفعاً 3.14%، مضيفا 229.51 نقطة إلى رصيده، صعدت به إلى مستوى 7,530.5 نقطة.

وجاء إغلاق 3 أسهم على ارتفاع بصدارة "الصمعاني" الذي صعد 9.83%، واستقر سهم الوطنية للبناء والتسويق بدون تغيير.

وأنهى المؤشر العام للسوق السعودي تعاملات أمس الثلاثاء، على تراجع ملحوظ، ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي، وسط تحسن السيولة مقارنة بالجلسات الأخيرة.

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