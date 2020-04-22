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وكالة: أرامكو السعودية تعين بنكين لتنسيق محادثات قرض بـ10 مليارات دولار

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وكالة: أرامكو السعودية تعين بنكين لتنسيق محادثات قرض بـ10 مليارات دولار وكالة: أرامكو السعودية تعين بنكين لتنسيق محادثات قرض بـ10 مليارات دولار

الرياض – مباشر: ذكرت مصادر، اليوم الأربعاء، أن شركة أرامكو قامت بتعيين بنكين؛ لتنسيق محادثات الحصول على قرض بنحو 10 مليارات دولار.

وعينت شركة أرامكو السعودية، بحسب المصادر، كلاً من بنك "إتش إس بي سي"، وبنك "إس إم بي سي الياباني" لتنسيق المحادثات، وفقاً لرويترز.

وأجرت أرامكو محادثات أولية، في وقت سابق، مع بنوك لاقتراض نحو 10 مليارات دولار للمساعدة في تمويل استحواذها على حصة 70% في شركة سابك، وفقاً للوكالة.

وجمعت أرامكو 12 مليار دولار من أول إصداراتها من السندات الدولية، والمقسم إلى 5 شرائح بآجال تتراوح بين 3 سنوات و30 عاماً، بعد طلبات تجاوزت 100 مليار دولار.

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