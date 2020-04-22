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هواتف iPhone 5G تواجه تأخيرات مع تأجيل إصدار iPhone SE Plus

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هواتف iPhone 5G تواجه تأخيرات مع تأجيل إصدار iPhone SE Plus هواتف iPhone 5G تواجه تأخيرات مع تأجيل إصدار iPhone SE Plus

نشر المحلل (مينغ تشي كو) Ming-Chi Kuo مذكرة جديدة تشرح بالتفصيل التطور المستمر لنماذج (iPhone 5G) لعام 2020 من آبل، كما توضح المذكرة أن الطلبات الأولية لهاتف الشركة الجديد (iPhone SE) كانت أفضل من توقعات السوق حتى الآن.

iPhone SE:

يوضح كو أن المبيعات الأولية لهاتف (iPhone‌ SE) كانت أفضل مما كان متوقعًا، وذلك بالرغم من أن السوق لم يكن لديه توقعات عالية بالنسبة لهذا الهاتف، بالإضافة إلى أن الطلب الإجمالي على أجهزة آيفون منخفض.

ويقدر المحلل أن تصل شحنات (iPhone SE) إلى ما بين 12 و 14 مليون جهاز خلال الربع الثاني من عام 2020، تليها 10 ملايين وحدة في الربع الثالث 2020.

iPhone 5G:

يوضح كو أن آبل بدأت عملية التأهيل عبر الإنترنت لنماذج (iPhone 5G) لهذا العام عن بعد من أجل التأكد من أنها قادرة على العمل وفق مستوى معين أثناء التصنيع التجاري المستدام، وقد فوضت الموظفين المحليين بالمزيد من المهام.

وأدت هذه التغييرات إلى تأخير لمدة شهر واحد في اختبار التحقق الهندسي (EVT) لنماذج آيفون الجديدة، ومن المتوقع أن تتضمن المجموعة أربعة نماذج جديدة، ويتوقع كو جدولًا متقطعًا للإنتاج الضخم هذا الخريف.

ووفقًا للمحلل، ستدخل نماذج (iPhone 5G) التي يشاع أنها بقياس 6.1 و 5.4 إنشات مرحلة الإنتاج الضخم في شهر سبتمبر، بينما من غير المتوقع أن يدخل جهاز آيفون بقياس 6.7 إنشات مرحلة الإنتاج الضخم حتى شهر أكتوبر، ويرجع ذلك إلى أن هذا النموذج يأتي بتصميم أكثر تعقيدًا.

ويعني هذا أن آبل قد تعلن عن جميع نماذج (iPhone 5G) الأربعة في وقت واحد، لكن مع تواريخ إصدار متداخلة، ويوضح كو أن نموذج آيفون الداعم لمعيار (5G mmWave) قد يتأخر أكثر بسبب التغييرات الأخيرة في تصميم الهوائي التي حدثت في أوائل شهر أبريل، بالإضافة إلى إغلاق مختبر الاختبار.

iPhone SE Plus:

يقول كو أن النسخة الأكبر من (iPhone SE) تم تأجيلها على الأرجح حتى النصف الثاني من عام 2021، وكان المحلل قد توقع في الأصل أن يتم إطلاق هذا النموذج خلال النصف الأول من العام المقبل، لكنه يعتقد الآن أن الجدول الزمني لشركة آبل قد تغير.

ومن المتوقع أن يكون (‌iPhone‌ SE Plus) مزودًا بشاشة بقياس 5.5 أو 6.1 إنشات مع تصميم الشاشة الكاملة، على غرار (iPhone 11)، ولن يأتي الجهاز مع مستشعر (Face ID) بل سيحتوي بدلاً من ذلك على مستشعر (Touch ID) المدمج في زر الطاقة على الجانب الأيمن من الجهاز مع نتوء أصغر.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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