تباطؤ التضخم في المملكة المتحدة خلال مارس

مباشر: تباطأ التضخم في المملكة المتحدة وفقاً للتقديرات خلال الشهر الماضي، قبل دخول قرارت الإغلاق الوطني والتباعد الاجتماعي لمكافحة فيروس كورونا حيز التنفيذ في البلاد.

وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية، اليوم الأربعاء، أن مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة ارتفع بنسبة 1.5 بالمائة خلال مارس/آذار الماضي على أساس سنوي، مقابل زيادة 1.7 بالمائة في فبراير/شباط السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين البريطاني سوف يرتفع بنحو 1.5 بالمائة خلال الشهر المنقضي.

وجاء تباطؤ التضخم في المملكة المتحدة خلال الشهر الماضي، بفعل تراجع أسعار الملابس والأحذية وهو الهبوط الأول الذي يحدث في الفترة بين فبراير/شباط ومارس/آذار منذ عام 2015، وكذلك انخفاض تكاليف الطاقة.

وفي سياق منفصل، انخفضت أسعار المنتجين في المملكة المتحدة بنسبة 0.2 بالمائة خلال الشهر الماضي على أساس سنوي، مقابل تراجع بنسبة 0.5 بالمائة خلال الشهر السابق له.

وبحلول الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنحو 0.4 بالمائة إلى مستوى 1.2339 دولار.