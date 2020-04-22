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الرئيس السابق لـ"بي.بي": سوق النفط قد يكرر أزمة الثمانينيات

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الرئيس السابق لـ"بي.بي": سوق النفط قد يكرر أزمة الثمانينيات الرئيس السابق لـ"بي.بي": سوق النفط قد يكرر أزمة الثمانينيات

مباشر: قال المدير السابق لشركة "بي.بي" إن سعر النفط سيظل منخفضا لبعض الوقت مع تجاوز المعروض للطلب على الخام، مشيراً إلى أن الوضع الحالي يذكرنا بأحداث الثمانينات من القرن الماضي.

وصرح جون براون الذي مديراً لشركة "بي.بي" النفطية من عام 1995 إلى عام 2007 في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي"، أمس الثلاثاء، إن الأسعار السالبة لخام نايمكس كان بمثابة قضية أمريكية بسبب نفاذ أماكن التخزين مع زيادة المعروض من النفط.

وذكر "براون" أن  السوق يشهد تراجعا في الطلب في جميع أنحاء العالم انخفض بينما الإنتاج لا يزال مرتفعًا.

وكان سعر عقد مايو/أيار الذي انتهى صلاحيته أمس قد تراجع هذا الأسبوع دون "صفر" لأول مرة في التاريخ، قبل أن تعافى أمس ويرتفع للنطاق الموجب.

وأوضح "جون": "ستكون الأسعار منخفضة للغاية، وأعتقد أنها ستظل منخفضة ومتقلبة لبعض الوقت حيث لا يزال هناك الكثير من النفط المنتج الذي يتم تخزينه وعدم استخدامه".

وتابع: "هذا يذكرنا بمنتصف الثمانينيات عندما حدث نفس الوضع بالضبط، الكثير من العرض وقليل جدا من الطلب، وظلت  النفط منخفضة لمدة 17 عاما".

وعندما تراجعت أسعار النفط في منتصف الثمانينيات أدت إلى هزات جيوسياسية في جميع أنحاء العالم حيث انهار الاتحاد السوفييتي في عام 1991 بينما واجهت الجزائر أزمة سياسية أدت إلى حرب أهلية.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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