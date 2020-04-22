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وزارة الموارد البشرية السعودية تحدد مواعيد العمل خلال رمضان

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وزارة الموارد البشرية السعودية تحدد مواعيد العمل خلال رمضان وزارة الموارد البشرية السعودية تحدد مواعيد العمل خلال رمضان

الرياض- مباشر: كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، اليوم الأربعاء، عن ساعات العمل في شهر رمضان المبارك، للقطاعين العام والخاص.

وقالت الوزارة في صفحتها بموقع التواصل- تويتر، إن ساعات العمل للقطاع العام 5 ساعات يومياً، تبدأ من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 3 مساءاً.

وأضافت أن ساعات العمل للقطاع الخاص 6 ساعات يومياً.

وحددت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، مواعيد عمل البنوك والمصارف ومراكز التحويل والنظام السعودي للتحويلات المالية السريعة "سريع" خلال شهر رمضان، وإجازة عيد الفطر للعام الجاري 1441هـ، وإلحاقاً بتعليمات المؤسسة في شأن تنظيم عمل المؤسسات المالية "عن بُعد" وفق ضوابط محددة.

وقالت "ساما"، في تعميم لها، أمس الثلاثاء، إن أوقات العمل اليومية لفروع البنوك خلال أيام عمل شهر رمضان الكريم ستكون من الساعة (10) صباحاً حتى الساعة (2) مساءً، على أن يتم الإعلان عن هذه الفروع وأوقات عملها عبر الوسائل المتاحة.

وأضافت "ساما"، أن أوقات العمل اليومية لمراكز التحويل خلال الفترة تكون من الساعة (7) صباحاً حتى الساعة (4) مساءً، وفقاً لتقدير مراكز التحويل، على ألّا تقل ساعات عمل هذه المراكز عن (5) ساعات يومياً، على أن يتم الإعلان عن هذه المراكز وأوقات عملها عبر الوسائل المتاحة. 

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