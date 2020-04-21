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الاسهم الأوروبية تتراجع بالمستهل مع ترقب تطورات كورونا

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الاسهم الأوروبية تتراجع بالمستهل مع ترقب تطورات كورونا الاسهم الأوروبية تتراجع بالمستهل مع ترقب تطورات كورونا

تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات، اليوم الثلاثاء، مع استمرار أثر تفشي المستجد، والتقلبات الحادة لسوق النفط.

ويأتي أداء الأسهم الأوروبية وسط ترقب المستثمرون في أوروبا تطورات كورونا، مع بدء بعض الدول في تخفيف نسبي لعمليات الإغلاق.

وأصبحت أسواق النفط محل تركيز حاد بعد التحركات المثيرة في أسعار النفط، وانهيار أحد عقود خام نايمكس بالأمس دون الصفر لأول مرة في تاريخه.

ويترقب المستثمرون إعلان بيانات إعانة البطالة في المملكة المتحدة، ومؤشر معنويات المستثمرين في منطقة اليورو في وقت لاحق من اليوم.

وذكر أن بحلول الساعة 7:07 صباحًا توقيت جرينتش، تراجع مؤشر “ستوكس 600” بنحو 1 بالمائة عند مستوى 332.2 نقطة، فيما هبط المؤشر البريطاني “فوتسي” بنسبة 1.2 بالمائة مسجلاً 5743.54 نقطة.

وانخفض المؤشر الألماني “داكس” بنحو 0.6 بالمائة مسجلاً مستوى 10523.1 نقطة، في حين هبط المؤشر الفرنسي “كاك” بنسبة 1.1 بالمائة عند مستوى 4472.5 نقطة.

وذكر أن في خلال نفس التوقيت، تراجع اليورو أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.2 بالمائة عند مستوى  1.0836 دولار.

المشرق نيوز

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