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الوزراء الإماراتي يعتمد تشكيل فريق عمل لتنمية قطاع الزراعة

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الوزراء الإماراتي يعتمد تشكيل فريق عمل لتنمية قطاع الزراعة الوزراء الإماراتي يعتمد تشكيل فريق عمل لتنمية قطاع الزراعة

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي عن بعد برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة عددًا من القرارات في ظل استمرار تفشي فيروس “كورونا” المستجد.

واعتمد المجلس كذلك تشكيل فريق عمل “لتنمية قطاع الزراعة الحديثة بالدولة” برئاسة وزيرة الدولة للأمن الغذائي وممثلين من القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وفقًا لبيان صحفي.

وأقر المجلس تشكيل فريق عمل لتطوير الموارد البشرية الحكومية وتوفير تطبيقات جديدة لرفع إنتاجيتهم ومهاراتهم، والإعداد لمنظومة تقنية جديدة للعمل الحكومي لما بعد الأزمة.

بدوره اعتمد المجلس تشكيل فريق عمل لدراسة الاستغلال الأمثل للمباني والمرافق  الحكومية، وإمكانية تحويلها كمرافق صحية أو تخزينية أو حيوية تخدم قطاعنا الطبي في هذه الأزمة التي يمر بها العالم.

 

المشرق نيوز

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