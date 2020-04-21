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أكرم حسني ينتهي من تسجيل 4أغنيات لمسلسله”رجالة البيت”

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أكرم حسني ينتهي من تسجيل 4أغنيات لمسلسله”رجالة البيت” أكرم حسني ينتهي من تسجيل 4أغنيات لمسلسله”رجالة البيت”

انتهى الفنان أكرم حسني من تسجيل 4 أغنيات للمسلسل الجديد “رجالة البيت”، والأغنية من ألحان وكلمات بلال سرور،ومصطفى العسال وموسيقى احمد وحيد كينج، وهندسة صوت ماهر صلاح، ومن المقرر أن يغني أكرم حسني التتر بمشاركة الفنان احمد فهمي.

واستأنف أبطال مسلسل “رجالة البيت” للنجمين احمد فهمي وأكرم حسني، تصوير مشاهد العمل وذلك بعد إجازة 4 أيام بدأت من يوم الأربعاء الماضي، من أجل عمليات المونتاج وتجهيز ديكورات جديدة، وذلك بعد الانتهاء من تصوير 22 حلقة كاملة من حلقات العمل ويتبقى 20 يوم تصوير ويتم الانتهاء من آخر المشاهد.

 

المشرق نيوز

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