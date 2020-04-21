أخبار عاجلة

أسباب الصداع أثناء الصيام وطرق علاجه -
قصة وتفاصيل مفجعة.. الشاب محمد نادي شكك في خطورة كورونا ومات بسببه هو ووالده -
أحداث ورا بعد ..تفتكروا فين الحقيقة؟ #لعبة_النسيان -
مسلسل فرصة تانية - خالد بيحاول بكل الطرق إنه ينتقم من شيرين .. بس إللي عمله المرادي كان مبالغ فيه! -
عمرو أديب: الإخوان بره مطلعين اشاعة إن المصريين بره مايجوزش يبعتوا زكاتهم مصر.. اعرف ليه؟ -
صدمة عمرو من كلام حاتم المصور #لعبة_النسيان -
الخميس مش فاضيين! عندنا عيد ميلاد حماقي ومشدد علينا نحضر -
رقية عرفت مكان د. محمد عبد السلام الحقيقي #لعبة_النسيان -
ملعب ONTime - إجابات نارية من"العامري فاروق " .. "محمد فضل لايراعي طريقة كلامه عن النادي الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. سوريا
  5. جي بي سي نيوز

تسيير رابع دورية تركية روسية مشتركة في إدلب (صور)

Print

جي بي سي نيوز :- أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، عن إتمام تسيير دورية مشتركة مع الجانب الروسي، هي الرابعة من نوعها، على طريق "أم4" بإدلب السورية.

وتأتي الخطوة في إطار اتفاق بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، مطلع آذار/ مارس الماضي، بعد توتر غير مسبوق في المنطقة بين أنقرة والنظام السوري.

ونشر حساب وزارة الدفاع التركية عبر تويتر صورا للدورية، مؤكدا أنها أجريت برا وجوا.

ولم ترد على الفور أنباء بشأن ما إذا تعرضت الدورية الرابعة، كسابقاتها، لاعتراض الأهالي، فيما أشار ناشطون عبر تويتر إلى أن الدورية امتدت بين قرية "ترنبة" وأطراف بلدة النيرب.

ويصر مدنيون في إدلب على منع تقدم الدوريات المشتركة، ما دفع موسكو إلى إمهال أنقرة لتوفير ظروف تنفيذ بنود الاتفاق، ما ينذر بانهياره، لا سيما مع استمرار خرق النظام لوقف إطلاق النار من وقت لآخر.

عربي 21

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
10 حالات مصابة بفيروس كورونا داخل الاردن ... و4 اصابات على الحدود

10 حالات مصابة بفيروس كورونا داخل الاردن ... و4 اصابات على الحدود

الجيش اللبناني: إصابة 13 شخصا بالمحكمة العسكرية بكورونا

الجيش اللبناني: إصابة 13 شخصا بالمحكمة العسكرية بكورونا

هام بخصوص عودة الأردنيين من الخارج

هام بخصوص عودة الأردنيين من الخارج

اطلاق تقرير عن تأثير جائحة كورونا على العنف الجندري والصحة الإنجابية بالأردن

اطلاق تقرير عن تأثير جائحة كورونا على العنف الجندري والصحة الإنجابية بالأردن

شبكة عيون الإخبارية