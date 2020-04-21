تسيير رابع دورية تركية روسية مشتركة في إدلب (صور)

جي بي سي نيوز :- أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، عن إتمام تسيير دورية مشتركة مع الجانب الروسي، هي الرابعة من نوعها، على طريق "أم4" بإدلب السورية.

وتأتي الخطوة في إطار اتفاق بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، مطلع آذار/ مارس الماضي، بعد توتر غير مسبوق في المنطقة بين أنقرة والنظام السوري.

ونشر حساب وزارة الدفاع التركية عبر تويتر صورا للدورية، مؤكدا أنها أجريت برا وجوا.

ولم ترد على الفور أنباء بشأن ما إذا تعرضت الدورية الرابعة، كسابقاتها، لاعتراض الأهالي، فيما أشار ناشطون عبر تويتر إلى أن الدورية امتدت بين قرية "ترنبة" وأطراف بلدة النيرب.

ويصر مدنيون في إدلب على منع تقدم الدوريات المشتركة، ما دفع موسكو إلى إمهال أنقرة لتوفير ظروف تنفيذ بنود الاتفاق، ما ينذر بانهياره، لا سيما مع استمرار خرق النظام لوقف إطلاق النار من وقت لآخر.

عربي 21