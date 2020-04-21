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ارتفاع حصيلة الإصابات بالكورونا في قطر إلى 6533 حالة

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ارتفاع حصيلة الإصابات بالكورونا في قطر إلى 6533 حالة ارتفاع حصيلة الإصابات بالكورونا في قطر إلى 6533 حالة
أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم الثلاثاء تسجيل 518 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 6533 حالة .

وقالت الوزارة ، في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم ، إنه لم يتم تسجيل وفيات جديدة ليستقر عدد الوفيات عند تسع حالات.

وأشارت إلى تسجيل 59 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 614 حالة.

وأوضحت أن 5910 إصابات تخضع للعلاج حاليا، لافتة إلى فحص 2105 اشخاص خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع مجموع من تم فحصهم منذ ظهور الفيروس إلى 66725 .

المشرق نيوز

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