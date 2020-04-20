هاتف LG Velvet الذكي يظهر في فيديو تشويقي

استعرضت شركة إل جي الكورية الجنوبية هاتفها الرائد التالي المسمى (LG Velvet) بالكامل في تشويقي جديد، بحيث يعمل الهاتف بأحدث معالجات شركة كوالكوم من الفئة المتوسطة (Snapdragon 765 5G)، ويتضمن منفذ لسماعة الرأس بقياس 3.5 ميليمتر في الجزء السفلي، كما هو موضح في مقطع الفيديو التشويقي البالغ طوله 35 ثانية المرفوع على قناة الشركة على يوتيوب.

ويبدأ الفيديو بسقوط قطرة مطر على الهاتف، مما يكشف عن التصميم الجديد لوحدة الكاميرا الخلفية الثلاثية مع إضاة (LED) المرتبة تنازليًا بحسب الحجم المسمى (Raindrop)، ويؤكد الفيديو أن هاتف (LG Velvet) يأتي بثلاثة ألوان هي الأبيض (Aurora White) والرمادي (Aurora Grey) والأخضر (Aurora Green).

ويحتوي الهاتف على نتوء على شكل حرف U، ويظهر أيضًا أن لجهاز (LG Velvet) – أول هاتف ذكي في خط (Velvet) الذي من المتوقع أن يحل محل خط (LG G) – جوانب منحنية بشكل متناظر، وهناك ثلاثة أزرار مرئية على جانبه الأيسر وزر على جانبه الأيمن، بالإضافة إلى مكبرات صوت ستريو مزدوجة.

وتشير الشائعات السابقة إلى أن (LG Velvet) سيحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابيكسل، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير، ويدعم ملحق الشاشة المزدوجة من إل جي، ومن المفترض أن يكون حجم الشاشة ما بين 6.7 إلى 6.9 إنشات، مما يجعل هذا الهاتف الذكي كبيرًا إلى حد ما.

ومن المتوقع إطلاق الهاتف الشهر المقبل في كوريا الجنوبية، وقالت إل جي سابقًا إن هاتفها المتميز سيكون في متناول اليد أكثر من منافسيه.

وتعتمد الشركة كثيرًا على نجاح (LG Velvet)، حيث يُتوقع أن تكون أعمالها في مجال الهواتف خاسرة في الربع الأول، وهو ما يشير إلى 20 ربعًا متتالي من الفشل في تحقيق الربح، وكافح قطاع الهواتف في الشركة خلال عام 2019، لذا تأمل في تغيير الأمور هذا العام من خلال سياسة التسعير المنافسة لمنتجات الجيل الخامس (5G) ذات الجودة العالية.