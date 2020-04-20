فيسبوك تعتزم إطلاق تطبيق جديد مخصص لبث الألعاب

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن فيسبوك تخطط لإطلاق تطبيق جديد مخصص للألعاب المحمولة يركز بشكل أساسي على بث الألعاب المباشر ومجتمع بث الألعاب في محاولة لمنافسة منصة (Twitch) المملوكة لأمازون ويوتيوب المملوكة لجوجل ومنصة (Mixer) المملوكة لمايكروسوفت.

ويتضمن التطبيق الجديد الألعاب غير الرسمية وإمكانية الوصول إلى مجتمعات الألعاب، وبحسب ما ورد سيتوفر التطبيق، المقرر وصوله اليوم 20 أبريل، على أجهزة أندرويد فقط في البداية، وتخطط الشركة لإطلاق إصدار لأجهزة (iOS) بمجرد أن توافق آبل عليه.

وتشعر الشركة بأن الوقت الآن مناسب لإطلاق التطبيق مع النمو المستمر لخدمة (Facebook Gaming) والزيادة الحالية في نسبة المشاهدة أثناء تفشي الوباء، وذلك بعد أن كان من المفترض إطلاقه في شهر يونيو، لكن عملاقة التواصل الاجتماعي قررت تسريع الإطلاق لتلبية الطلب الحالي.

وقال (فيديجي سيمو) Fidji Simo، رئيس تطبيق الألعاب، لصحيفة نيويورك تايمز: “أصبح الاستثمار في الألعاب بشكل عام أولوية بالنسبة لنا لأننا نرى الألعاب كشكل من أشكال الترفيه الذي يربط الأشخاص معًا، وليس الترفيه مجرد شكل من أشكال الاستهلاك السلبي بل تفاعلي ويجمع الناس معًا”.

واستثمرت فيسبوك لسنوات في الألعاب، وحاولت بناء مجتمعها للبث عبر الشراكة مع صناع محتوى مختلفين واستضافة بطولات رياضية، وبالرغم من قاعدة مستخدمي فيسبوك الكبيرة – أكثر من 2.5 مليار شخص نشط شهريًا – إلا أنها لا تزال متخلفة عن (Twitch) ويوتيوب عندما يتعلق الأمر بمشاهدة ساعات من اللعب.

ومع ذلك، فإن (ألعاب فيسبوك) Facebook Gaming تنمو، وشهدت الخدمة زيادة بنسبة 210 في المئة في عدد الساعات التي تمت مشاهدتها بين شهري ديسمبر 2018 وديسمبر 2019، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن شركة برمجيات البث (StreamElements).

واتبعت فيسبوك أيضًا استراتيجية (Twitch) ويوتيوب عبر الشراكة الحصرية مع أفضل المواهب، وقد تساعد الأدوات الجديدة فيسبوك في التخلص من هيمنة (Twitch) ويوتيوب، وتحاول عملاقة التواصل الاجتماعي أن تسهل على مستخدميها بدء البث عن طريق إضافة زر “Go Live”.

وبحسب التقرير، لن يكون هناك أي إعلانات، وتعتمد فيسبوك بدلًا من ذلك على النجوم لكسب المال، واختبرت فيسبوك إصدارات التطبيق في أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا منذ 18 شهرًا.