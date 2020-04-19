مجموعة MBC – تدعوكم إلى أسبوع آخر من متعة الترفيه التلفزيوني المتواصل

في ظل مراقبتنا عن كثب لتطورات الوضع في ظل أزمة فيروس "كوفيد-19" وتأثيرها المباشر والمتواصل على الإعلانات التلفزيونية، تشير آخر البيانات الأسبوعية (للفترة الممتدة من 29 مارس ولغاية 4 أبريل) من جديد إلى ريادة مجموعة "MBC" وإمكانياتها التي لا تضاهى بالنسبة للمعلنين.