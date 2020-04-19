مجموعة MBC – تدعوكم إلى أسبوع آخر من متعة الترفيه التلفزيوني المتواصل

في ظل مراقبتنا عن كثب لتطورات الوضع في ظل أزمة فيروس "كوفيد-19" وتأثيرها المباشر والمتواصل على الإعلانات التلفزيونية، تشير آخر البيانات الأسبوعية (للفترة الممتدة من 29 مارس ولغاية 4 أبريل) من جديد إلى ريادة مجموعة "MBC" وإمكانياتها التي لا تضاهى بالنسبة للمعلنين.
وإذ تنال القناة حصة الأسد من اهتمام المشاهد العربي، نشهد مجدداً على أن مجموعة البث الرائدة في المنطقة هي بالفعل وجهة الترفيه التلفزيوني التي لا منازع لها في المملكة.
تُعَدّ "Arabian Media Services International (AMSI)" إحدى الشركات التابعة لمجموعة "Choueiri Group" وتعمل بصفتها الممثّل الإعلامي الحصري لمجموعة "MBC".