لا اصابات بفيروس كورونا باربد اليوم وارتفاع العينات السلبية الى 84

جى بي سي نيوز :- اعلن رئيس قسم الرصد الوبائي /مسؤول فرق الاستقصاء الوبائي في محافظة اربد الدكتور علي الزيتاوي اليوم، انه لم تسجل في اربد اي اصابة جديدة بفيروس كورونا حتى الساعة السادسة من مساء اليوم.

وقال الزيتاوي لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، ان مجموع العينات التي ظهرت اليوم بلغ 84 عينة جاءت جميعها سلبية.

وبين الزيتاوي ان فرق الاستقصاء الوبائي عملت اليوم على جمع عينات من عائلتي واقارب سائقين من مدينة الرمثا كشف عن اصابتهما في مركز حدود العمري اثناء قدومها للاردن من احدى دول الخليج العربي.