سوني قد تنتج القليل من بلاي ستيشن 5 في عامها الأول

أفادت وكالة بلومبرج الإخبارية اليوم الخميس بأن شركة سوني تعتزم إنتاج كمية أقل من منصة الألعاب المرتقبة (بلاي ستيشن 5) PlayStation 5 خلال عامها الأول، مقارنةً بما فعلت مع الإصدار السابق.

ونقلت الوكالة عن مصادرها أن الشركة اليابانية ستحد من إنتاجها الأولي جزئيًا لأنه يُتوقع أن تؤثر المواصفات المتقدمة لمنصة (بلاي ستيشن 5) على الطلب، إذ إنها ستتوفر في البداية بسعر مرتفع نسبيًا قد لا يشجع كثيرين على الترقية. وأضافت المصادر أن جائحة الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19) COVID-19 أثرت على خطط سوني الترويجية للجهاز الجديد، ولكن ليس على طاقتها الإنتاجية.

وأخبرت سوني شركاء التجميع أنها ستصنع من 5 إلى 6 ملايين وحدة من (بلاي ستيشن 5) في السنة المالية المنتهية في آذار/ مارس 2021، وفقًا لأشخاص آخرين مشاركين في سلسلة توريد الآلة. وللمقارنة، فإن سوني باعت من منصة (بلاي ستيشن 4) – التي أُطلقت في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 – نحو 7.5 ملايين وحدة في أول ستة أشهر لها.

وقد يؤدي السعر المرتفع لمنصة (بلاي ستيشن 5) إلى التردد في الترقية إليها، خاصةً أن مطوري الألعاب الذي أنشأوا ألعابًا للمنصة يتوقعون أن يكون سعرها بين 499 و 549 دولارًا أمريكيًا. وفي الوقت الحالي، تبيع سوني منصة (بلاي ستيشن 4) مقابل 300 دولار، و(بلاي ستيشن 4 برو) بسعر 400 دولار.

ونقلت بلومبرج عن مصادرها أن سوني قد تُخفض هذه الأسعار عند إطلاق (بلاي ستيشن 5) لتحفيز المشتركين الجدد في برنامج عضوية (بلاي ستيشن بلس) PlayStation Plus، وخدمة بث الألعاب (بلاي ستيشن ناو) PlayStation Now. وأضافت المصادر أن حجم إنتاج (بلاي ستيشن 5) يمكن أن يتغير اعتمادًا على وضع (كوفيد-19). وقد طلبت شركة سوني من الموظفين العمل من المنزل للتخفيف من انتشار الفيروس، ولم يتمكن مجلس إدارتها من الاجتماع للموافقة على خطط الأعمال للسنة المالية الحالية، بما في ذلك خطط منصة (بلاي ستيشن). وكان من المفترض أن يُعقد هذا الاجتماع في شهر آذار/ مارس الماضي.

وقالت سوني الشهر الماضي: إنها تخطط لإعلان نتائج العام المنتهي في آذار/ مارس في 30 نيسان/ أبريل، لكنها قد تضطر إلى تأجيل الإعلان مرة أخرى بسبب الوباء.