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آيسر الشرق الأوسط تقدم مجموعة من النصائح للتعلّم الإلكتروني

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آيسر الشرق الأوسط تقدم مجموعة من النصائح للتعلّم الإلكتروني آيسر الشرق الأوسط تقدم مجموعة من النصائح للتعلّم الإلكتروني

تؤمن شركة آيسر بأهمية التكنولوجيا ودورها في تعزيز إمكانيات الأطفال ومنحهم مستقبلاً حافلاً بالفرص، وسعياً منها لتقديم الدعم لأطفال موظفيها، قدّمت شركة آيسر الشرق الأوسط مجموعة من الحواسيب المحمولة كهدية لموظفيها لضمان حصول أطفالهم على الأدوات الضرورية لنجاحهم في تلقي تعليمهم عبر الإنترنت.

وفي الوقت الذي يشهد التعلّم الإلكتروني إقبالاً متزايداً في المنطقة، يقدّم موظفو آيسر الشرق الأوسط من آباء وأمهات مجموعة من النصائح المفيدة التي تساهم في حصول الأطفال على تعليم يتميز بالكفاءة والفعّالية خلال هذه الفترة:

  • توفير مساحة مخصصة للدراسة وترتيبها بشكل يلائم احتياجات الطفل، مع ضرورة تنظيف وتعقيم أجهزة الحاسوب المكتبي وأجهزة الحاسوب المحمولة باستمرار، وضمان وجود جميع اللوازم الضرورية بالقرب من الطالب، ومن بين الإجراءات المفيدة، تحضير الحقيبة المدرسية بنفس الطريقة المتبعة خلال أيام الدراسة العادية.
  • الحصول على تقنيات وأجهزة جديرة بالثقة، واتصال إنترنت سريع، وضمان أن جميع أجهزتك مشحونة وجاهزة للاستخدام في جميع الأوقات. ومن الضروري أيضاً تحديث جميع البرامج والتطبيقات أولاً بأول.
  • خلال المساء، قم بمراجعة تسجيلات الحصص الإلكترونية مع أطفالك كواجب منزلي، هذا سيضمن استيعاب الأطفال للمواد التعليمية المذكورة في هذه الدروس، وفي نفس الوقت، تحضير الأطفال لدروس اليوم التالي.
  • اتبّع روتين منتظم وتأكد من حصول كل شخص على قسط وافر من النوم للاستيقاظ بحيوية في الصباح التالي.
  • كن صبوراً مع أطفالك وعزز ثقتهم بأنفسهم من خلال تشجيعهم ومكافأتهم ليقبلوا على التعلّم الإلكتروني، وليستكشفوا فوائده.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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