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تعارفا عبر فيس بوك : أردني هتك عرض قاصر في عمان واخذ منها نقوداً بدل " تكسي "

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تعارفا عبر فيس بوك : أردني هتك عرض قاصر في عمان واخذ منها نقوداً بدل " تكسي " تعارفا عبر فيس بوك : أردني هتك عرض قاصر في عمان واخذ منها نقوداً بدل " تكسي "

جى بي سي نيوز :- اصدرت محكمة الجنايات الكبرى الحكم على شاب بالسجن 6 سنوات بالاشغال الشاقة بتهمة هتك عرض قاصر لم تكمل الثامنة عشر من عمرها دون تهديد وبغير عنف . 

كما حكمت عليه بالسجن لمدة سنة عن تهمة اقناع انثى بالخروج من منزلها .

وفي تفاصيل الواقعة : فان الشاب المذكور والفتاة تعرفا على بعضهما عن طريق موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وبعد شهرين من التعارف استطاع الشاب اقناع الفتاة القاصر بالخروج من منزلها بهدف الزواج وان تجلب معها نقودا وذهبا لاتمام مراسم الزواج ، وبالفعل استطاع اقناعها لصغر سنها حيث تبلغ من العمر 14 سنة ، وفي صباح ذات يوم ذهبت الى المدرسة الا انها لم تدخلها فقد قامت بالفرار الى الشاب بحسب موعد مسبق بينه وبينها قام باقتيادها الى شقة حيث قام بهتك عرضها . 

واضافة للتفاصيل : فان الشاب وبعد ان اكمل فعلته طلب منها المغادرة الى منزلها ، واخذ منها مبلغ 20 دينار بدل " تكسي "  ، وفي ذلك الوقت كان والد الفتاة قد ابلغ الاجهزة الامنية انها مختفية حيث انها لم تعد بعد المدرسة الى البيت  ، واثناء عودة الفتاة للمنزل بعد ان تركها الشاب تم القاء القبض عليها بناء على شكوى والدها ، وجرى التحقيق والقبض على الشاب واتخاذ اللازم . 

 المصدر : المدينة نيوز 

جي بي سي نيوز

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