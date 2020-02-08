هاتف موتورولا رازر فشل في الاختبار بعد طيه 27 ألف مرة

توقف هاتف موتورولا الجديد القابل للطي Motorola Razr عن الانحناء بالكامل بعد ما يزيد قليلاً عن 27 ألف عملية فتح وإغلاق وحوالي ثلاث ساعات ونصف في ماكينة الطي FoldBot من CNET، حيث تم اكتشاف المشكلات بعد أن أخرج الفريق الهاتف من ماكينة الطي لفحصه للمرة الثالثة.

وأصبح من الصعوبة بمكان طي الهاتف من جديد، لكن بعد طيه بالقوة، بدا أن المفصل قد تعرض لمشكلة في المحاذاة وأصبح شديد الصلابة ومقاومًا للإغلاق، وبالرغم من مشاكل الطي، فقد استمرت شاشة الهاتف بالعمل بكامل طاقتها.

ووفقًا لموقع CNET، فإن اختبار هاتف موتورولا القابل للطي لم يقترب من طيه 120 ألف مرة التي حققها الموقع في الخريف الماضي مع هاتف سامسونج القابل للطي جالاكسي فولد Galaxy Fold، أو حتى من هدفه المتمثل في طي هاتف Motorola Razr ما يصل إلى 100 ألف مرة، حيث توقفت الاختبار عند المحاولة رقم 27 ألف.

وهناك بعض الملاحظات حول اختبار CNET، حيث إن ماكينة الطي FoldBot المستخدمة كانت تواجه مشاكل مع كيفية طي الهاتف لفترة من الوقت قبل أن إنهاء التجربة رسميًا، كما بدا من الاختبار أن مفصل الهاتف كان يواجه مشاكل قبل الوصول إلى عملية الطي رقم 27 ألف.

وأشار موقع CNET إلى أن ماكينة الطي ربما لم تتم معايرتها وتعديلها بشكل صحيح لتتوافق مع هاتف موتورولا القابل للطي، وذلك لأن الشركة المصنعة للماكينة ليس لديها هاتف من موتورولا لاختباره.

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وفي حال كان الافتراض القائل بأن الشخص يفحص هاتفه ما بين 80 و 150 مرة في اليوم، وأن اختبار CNET صحيح، فإن هذا يعني أن هاتف Razr سيفشل في فترة ما بين 6 أشهر و 12 شهرًا من الاستخدام.

ولم تذكر موتورولا عدد مرات الطي التي تتوقع أن يتمكن هاتف رازر الصمود أمامها، لكنها أشارت إلى أنه ينبغي أن يبقى لمدة عامين، كما أن الشركة توفر ضمانًا لمدة عام واحد بشأن العيوب التي تحدث أثناء الاستخدام العادي.

وشاركت موتورولا مقطع فيديو يحمل اسم “الاختبار الحقيقي لهاتف رازر”، وأرسلت بيانًا قالت فيه: إن ماكينة الطي FoldBot غير مصممة لاختبار أجهزتنا، لذلك، فإن أي اختبارات يتم إجراؤها باستخدامها ستضع ضغوطًا لا داعي لها على المفصل ولا تسمح للهاتف بالفتح والإغلاق كما هو مقصود، مما يجعل الاختبار غير دقيق.

وأضافت “خضع هاتف رازر لاختبار مكثف أثناء تطوير المنتج، واختبار موقع CNET لا يدل على ما سيختبره المستهلكون عند استخدام رازر في العالم الحقيقي، ولدينا كل الثقة في متانة الهاتف الفريد من نوعه والمتميز بنظام طي صدفي ديناميكي لا يشبه أي جهاز في السوق”.