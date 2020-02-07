7ر51 % نسبة ملكية غير الأردنيين في الشركات المدرجة في بورصة عمان

جى بي سي نيوز :- أظهرت الإحصاءات الصادرة عن بورصة عمان أن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين والتي تمت من خلال التداول في البورصة خلال شهر كانون الثاني 2020 بلغت 4ر19 مليون دينار مشكلة ما نسبته 7ر17 بالمئة من حجم التداول الكلي.

كما بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم لنفس الفترة 1ر23 مليون دينار، وبذلك تكون قيمة صافي الاستثمار غير الأردني خلال شهر كانون الثاني 2020 قد بلغت 7ر3 مليون دينار بالسالب، بينما بلغت قيمة صافي الاستثمار غير الأردني 2ر0 مليون دينار بالموجب لنفس الشهر من العام 2019 ، وفق بترا .

ومن ناحية المستثمرين العرب، فقد بلغت القيمة الإجمالية لعمليات شرائهم خلال شهر كانون الثاني 2020 حوالي 5ر8 مليون دينار أو ما نسبته 7ر43 بالمئة من إجمالي قيمة شراء غير الأردنيين، في حين بلغت القيمة الإجمالية لعمليات شراء غير العرب 9ر10 مليون دينار شكلت ما نسبته 3ر56 بالمئة من إجمالي شراء غير الأردنيين.

وحول القيمة الإجمالية لعمليات بيع العرب، فقد بلغت 19 مليون دينار أو ما نسبته 1ر82 بالمئة من إجمالي قيمة عمليات بيع غير الأردنيين، في حين بلغت قيمة عمليات بيع غير العرب 1ر4 مليون دينار، أي ما نسبته 9ر17 بالمئة من إجمالي قيمة بيع غير الأردنيين.

وعليه، تصبح نسبة مساهمة المستثمرين غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة في نهاية شهر كانون الثاني 2020 حوالي 7ر51 بالمئة من إجمالي القيمة السوقية، حيث شكلت مساهمة العرب ما نسبته 6ر35 بالمئة، ومساهمة غير العرب 1ر16 بالمئة من إجمالي القيمة السوقية للبورصة.

أما من الناحية القطاعية، فقد بلغت نسبة مساهمة المستثمرين غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة في نهاية شهر كانون الثاني 2020 للقطاع المالي 9ر55 بالمئة، ولقطاع الخدمات 19 بالمئة، ولقطاع الصناعة 4ر61 بالمئة.