أخبار عاجلة

LucidPix.. تطبيق لالتقاط صور ثلاثية الأبعاد على هاتفك  -
أبرز 5 هواتف أندرويد بسعر أقل من 200 دولار -
ميديا أون | الأحد 9 فبراير 2020 | الحلقة الكاملة -
إطلاق جوائز سنوية لأطقم التمريض تقديرا لإسهاماتهن في قطاع الرعاية الصحية -
"مجموعة السريع" تعلن نتائج تداول حقوق الأولوية والاكتتاب بالأسهم الجديدة -
مجلس إدارة "أنعام القابضة" يعدل توصيته بزيادة رأس المال -
استقالة الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة الحكير" -
24 فبراير..انطلاق المزاد الثاني عشر لتصفية تركة الشيخ صالح الراجحي -
قيمة الأسهم المملوكة للأجانب بالسوق السعودي تتراجع 6 مليارات ريال -
الحرس الثوري الإيراني يكشف عن صاروخ جديد من طراز "رعد" يصل مداه 500 كم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

صور وفيديو : حريق ضخم بمحلات اثاث في وسط البلد

Google+ Print

جي بي سي نيوز:- قال الناطق الإعلامي في الدفاع المدني بأن كوادر الإطفاء في مديرية دفاع مدني شرق عمان وبإسناد من مديريتي دفاع مدني إنقاذ و إسناد الوسط و غرب عمان تمكنت من إخماد حريق أتى على عدد من محلات الأثاث المستعمل في منطقة وسط البلد.

وذكر الناطق الإعلامي بأن فرق الإطفاء بذلت جهوداً كبيرة في إخماد الحريق نظراً لحجم الحريق و طبيعة المواد المشتعلة التي تطلبت استخدام المعدات المخصصة لمثل هذه الحوادث.
و أشار إلى انه شارك في عمليات إخماد الحريق العشرات من آليات الدفاع المدني العملياتية و عدد كبير من الكوادر البشرية, ولم ينتج عن الحريق أية إصابات في الأرواح , و تم تشكيل لجنة من الجهات المختصة للوقوف على سبب الحريق.

 

 

 

 

 

 

 

 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
رئيس مجلس الشعب السوري يصل المملكة براً

رئيس مجلس الشعب السوري يصل المملكة براً

الملك عبدالله الثاني يبدأ زيارة رسمية إلى أرمينيا الاثنين المقبل

الملك عبدالله الثاني يبدأ زيارة رسمية إلى أرمينيا الاثنين المقبل

دورة طارئة للاتحاد البرلماني العربي في عمان غدا

دورة طارئة للاتحاد البرلماني العربي في عمان غدا

مركز أميركي يكشف خسائر فادحة لإيران وحزب الله في سوريا

مركز أميركي يكشف خسائر فادحة لإيران وحزب الله في سوريا