صور وفيديو : حريق ضخم بمحلات اثاث في وسط البلد

جي بي سي نيوز:- قال الناطق الإعلامي في الدفاع المدني بأن كوادر الإطفاء في مديرية دفاع مدني شرق عمان وبإسناد من مديريتي دفاع مدني إنقاذ و إسناد الوسط و غرب عمان تمكنت من إخماد حريق أتى على عدد من محلات الأثاث المستعمل في منطقة وسط البلد.

وذكر الناطق الإعلامي بأن فرق الإطفاء بذلت جهوداً كبيرة في إخماد الحريق نظراً لحجم الحريق و طبيعة المواد المشتعلة التي تطلبت استخدام المعدات المخصصة لمثل هذه الحوادث.

و أشار إلى انه شارك في عمليات إخماد الحريق العشرات من آليات الدفاع المدني العملياتية و عدد كبير من الكوادر البشرية, ولم ينتج عن الحريق أية إصابات في الأرواح , و تم تشكيل لجنة من الجهات المختصة للوقوف على سبب الحريق.